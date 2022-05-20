Москва, , 13:44 — REGNUM Три украинских склада боеприпасов уничтожены в Харьковской области в результате действий российских ракетных войск и артиллерии за сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 20 мая на брифинге.

Он рассказал, что ракетные войска и артиллерия в ходе специальной операции на Украине поразили 12 пунктов управления ВСУ и 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, поражены 24 артиллерийских и миномётных подразделения на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районе города Чугуев под Харьковом.

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