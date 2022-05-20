пос. Советский, , 13:32 — REGNUM Виктория Грицай избрана на пост главы администрации Советского района Республики Крым решением депутатов райсовета 20 мая.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

В общей сложности на должность главы Советского района претендовали три кандидата — председатель Контрольно-счётной палаты Оксана Денисенко, временно исполняющий обязанности главы администрации, заместитель главы администрации Эмиль Велиляев, а также глава муниципального образования, председатель Советского районного совета Виктория Грицай.

По результатам конкурса наибольшее количество очков набрали Эмиль Велиляев и Виктория Гриций. Их кандидатуры были представлены депутатам. По данным «Крым 24», за Викторию Грицай проголосовали 22 депутата.

Напомним, должность главы администрации Советского района стала вакантной после назначения Владимира Трегуба на пост министра информации и связи Крыма.