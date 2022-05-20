Москва, 20 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. «Нормандский формат» создавался для реализации Минских соглашений. Об этом 20 мая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал заявления украинских политиков, требующих нового созыва «Нормандского формата».

По словам пресс-секретаря главы государства, «Нормандский формат» создавали для реализации Минских соглашений, а их больше нет.