Песков: «Нормандского формата» и Минских соглашений больше нет
Москва, 20 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. «Нормандский формат» создавался для реализации Минских соглашений. Об этом 20 мая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал заявления украинских политиков, требующих нового созыва «Нормандского формата».
По словам пресс-секретаря главы государства, «Нормандский формат» создавали для реализации Минских соглашений, а их больше нет.