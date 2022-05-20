Каир, 20 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Каире завершились переговоры между представителями двух альтернативных правительств страны. Об этом 20 мая сообщает Al-Hadath.

Ливия

По данным журналистов, в столице Египта встретились представители Палаты представителей (парламента) и Верховного государственного совета страны, которые обсудили способы преодоления внутриполитического кризиса в стране.

Журналисты цитируют заявление спецпредставителя ООН по Ливии Стефани Уильямс, которая отметила, что переговоры прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

«Совместные консультации комитетов Палаты представителей и Верховного государственного совета направлены на достижение консенсуса по всеобъемлющей конституционной основе для скорейшего проведения президентских выборов в Ливии», — цитируют журналисты заявление Уильямс.