Москва, 20 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Российский газ не будет поставляться бесплатно в страны, которые отказались от перехода на новую схему оплаты. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Россия не будет бесплатно поставлять газ в страны, которые отказались от перехода на новую схему оплаты.

Также Песков анонсировал встречу в Сочи лидеров России и Белоруссии. Переговоры запланированы на 23 мая.