Брянск, , 13:24 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки выписаны с выздоровлением 30 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 161 667 носителей коронавируса. Справились с заражением 157 383 человека, скончались от осложнений 4010 пациентов. Лаборатории региона проверили 1 863 548 тестов на COVID-19.

За сутки в ковид-стационары госпитализировано 12 человек.