Тунис, 20 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Судно с мигрантами, пытавшимися попасть в ЕС, затонуло у берегов Туниса. Об этом 20 мая сообщает Babnet.

Дмитрий Некрасов Беженцы

По данным журналистов, в ночь с 19 на 20 мая экипаж судна подал сигнал SOS из района восточнее города Махдия.

Прибывший к месту происшествия патруль береговой охраны Туниса смог эвакуировать 40 человек. Также патрульные смогли найти в воде четыре тела. Судьба как минимум 10 человек остаётся неизвестной, в районе инцидента ведутся поиски.

По данным журналистов, все находившиеся на судне были уроженцами Туниса, намеревавшимися попасть на территорию Италии. Следственные органы устанавливают причины произошедшего и ведут поиск лиц, собиравших деньги за транспортировку граждан Туниса в ЕС.