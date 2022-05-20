Краснодар, , 13:04 — REGNUM Ещё 32 человека с заражением коронавирусом попали в инфекционные стационары за последние сутки, данные на 20 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 19 мая, сообщалось о госпитализации 41 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 108 случаев заболевания коронавирусом, это на один случая больше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, в Краснодаре подтверждено 30 новых случаев заражения, по семь случаев подтвердили в Анапе и Новороссийске, шесть — в Горячем Ключе, три случая нашли в Сочи.

На 20 мая в ковид-стационарах региона лечение проходят 309 пациентов, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 14 человек, ещё один пациент на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 1 647 человек.

В общей сложности с начала пандемии на Кубани подтвердилось 260 112 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после COVID-19 всего 248 487 человек, жертвами инфекции стали 10 904 пациента.