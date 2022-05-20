Оконешниковский район, Омская область, 20 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Уроженцу Оконешниковского района Омской области, разведчику-фронтовику Николаю Егоровичу Чисталёву 20 мая исполнилось 95 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Оmskportal.ru Поздравление с юбилеем ветерана Николая Чисталёва

Учащиеся детской школы искусств устроили концерт для юбиляра. Также Николая Егоровича поздравил губернатор региона Александр Бурков. Он пообещал фронтовику, что в этом году по его улице отремонтируют дорогу.

Николай Чисталёв был призван в Советскую армию в 17 лет в 1944 году. Его направили на курсы подготовки младшего командного состава. После учёбы он воевал в 187 дивизии, был разведчиком 33-го стрелкового полка 66-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте. После Победы продолжал нести службу на Дальнем Востоке.

В 1947 году Николая Егоровича перевели в Германию. Он служил в артиллерийской инструментальной разведке. Демобилизован в августе 1951 года. После этого он вернулся в родной совхоз. Работал слесарем, токарем, строителем в передвижной механизированной колонне.

Ветеран награждён орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

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