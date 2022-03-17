Владивосток, , 06:46 — REGNUM Во Владивостоке ветеран Великой Отечественной войны Леонид Николаевич Муратов 17 марта отмечает 95-летний юбилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Юбиляр Леонид Муратов Пресс-служба мэрии Владивостока

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Леонид Муратов родился в селе Усть-Озерное Читинской области. Принимал участие в войне с Японией. После войны служил на эскадренном миноносце «Резкий». Награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Представители городской администрации и совета ветеранов поздравили юбиляра и вручили сертификат в одну из аптечных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке участник Великой Отечественной войны Иван Маркович Дмитриенко 14 марта отметил 95-летие.