В Колумбии 19 кадетов пострадали после удара молнии
Богота, 20 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. По меньшей мере 19 учащихся кадетской школы колумбийской армии в муниципалитете Толемайда получили травмы и ожоги различной степени тяжести после удара молнии в военные объекты. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на военное ведомство Колумбии.
John Fowler
Молния
Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Молния ударила в место, где находились курсанты.
Уточняется, что в момент инцидента дождя не было.