Богота, 20 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. По меньшей мере 19 учащихся кадетской школы колумбийской армии в муниципалитете Толемайда получили травмы и ожоги различной степени тяжести после удара молнии в военные объекты. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на военное ведомство Колумбии.

John Fowler Молния

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Молния ударила в место, где находились курсанты.

Уточняется, что в момент инцидента дождя не было.