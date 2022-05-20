Вашингтон, 20 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Исследование, проведённое компанией Wunderman Thompson Intelligence, показало, что многие люди слышали термин «метавселенная», но лишь некоторые способны дать объяснение по поводу того, что за ним скрывается. Об этом 20 мая сообщает журнал PC Gamer.

geralt Киберпространство

Отмечается, что в опросе «Новые реальности в метавселенной и за ее пределами» приняли участие более 3 тыс. жителей Китая, Великобритании и США в возрасте от 16 до 65 лет. Выяснилось, что о метавселенной слышали 74% респондентов (что вдвое больше, чем в 2020 году), примерно такой же процент опрошенных считает, что за ней будущее. При этом лишь 15% людей, принявших участие в исследовании, заявили, что они понимают значение этого термина и могут объяснить его другим.

Отметим, что многие эксперты, в частности — автор PC Gamer Уэс Фенлон, считают метавселенную «полной ерундой». По их мнению, в действительности метавселенная уже существует и называется Интернетом. В статье от 29 октября 2021 года Фенлон заявил, что когда глава Epic Games Тим Суини и соучредитель Facebook Марк Цукерберг говорят о метавселенной, они «в первую очередь опираются на фундаментальное видение киберпространства, созданное такими писателями-фантастами, как Уильям Гибсон и Нил Стивенсон«.