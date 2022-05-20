Симферополь, , 12:34 — REGNUM Ряд изменений в конституцию Республики Крым приняли депутаты Государственного совета региона 20 мая, сообщили в пресс-службе Госсовета.

Здание Госсовета Крыма Vahe Martirosyan

В частности, в конституцию приняли изменения, которые позволяют избираться одному и тому же лицу на пост главы Республики Крым более двух раз подряд. Таким образом, республиканское законодательство привели в соответствие с федеральным.

«Ранее такое ограничение было установлено в федеральном законодательстве, но как показала практика, создавать искусственные ограничения для лиц, которые эффективно работают и пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, нельзя. Ужесточаются требования, предъявляемые к кандидату на должность главы Республики Крым, в части запрета иметь подданство иностранного государства. Помимо этого, устанавливается, что в соответствии с принципом единства системы публичной власти Глава Республики Крым одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность Республики Крым», — прокомментировал поправки глава комитета по законодательству Сергей Трофимов.

Поправками также расширены полномочия главы региона — с 1 января 2023 года он сможет своим указом определять систему исполнительных органов государственной власти Республики Крым, в том числе получит право вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей и отрешить его от должности.