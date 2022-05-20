Госсовет Крыма расширил полномочия главы республики
Симферополь, 20 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Ряд изменений в конституцию Республики Крым приняли депутаты Государственного совета региона 20 мая, сообщили в пресс-службе Госсовета.
В частности, в конституцию приняли изменения, которые позволяют избираться одному и тому же лицу на пост главы Республики Крым более двух раз подряд. Таким образом, республиканское законодательство привели в соответствие с федеральным.
Поправками также расширены полномочия главы региона — с 1 января 2023 года он сможет своим указом определять систему исполнительных органов государственной власти Республики Крым, в том числе получит право вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей и отрешить его от должности.