Москва, 20 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Россия сформирует дополнительные воинские части в Западном военном округе (ЗВО), сообщил 20 мая министр обороны Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

На заседании коллегии министерства он рассказал, что на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО Россия сформирует в ЗВО дополнительно 12 воинских частей и подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории «Азовстали» в Мариуполе в плен сдались 1908 националистов.