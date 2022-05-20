Москва, 20 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались 1908 националистов. Об этом 20 мая заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, в плен на территории промзоны «Азовсталь» сдались 1908 националистов. Он напомнил, что ранее в Мариуполе сложили оружие 1387 морпехов.

Кроме того, с завода спасены мирные граждане, которых удерживали националисты — 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей.