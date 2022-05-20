Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Пользователи сервиса Steam получили возможность познакомиться с космической глобальной стратегией Stellaris. Информация была опубликована 20 мая на сайте платформы.

Стратегическая видеоигра Stellaris Компания Paradox Interactive ©

Компания Paradox Interactive объявила, что акция будет действовать до 23 мая 2022 года. Директор игры Стивен Мюрей также сообщил, что Stellaris получила обновление, которое исправляет ошибки последнего масштабного дополнения игры Overlord. Он отметил, что изначально команда проекта хотела выпустить этот патч в конце мая 2022-го.

Напомним, релиз дополнения Stellaris: Overlord состоялся 12 мая 2022 года. Эта игра на космическую тематику представляет собой 4X-стратегию («изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»).

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