Москва, 20 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В настоящее время происходит структурная перестройка российской экономики. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 мая заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, в рамках работы круглого стола «Устойчивые регионы России в новой экономической реальности».

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«Происходит структурная перестройка российской экономики. Сегодня назрела большая серьезная дискуссия для выработки системных предложений касающихся регионального развития, — сказал он. — Мы все помним, что 16 марта были даны поручения президента, который по сути дела были призваны снять текущее напряжение на финансовых и товарных рынках регионов России. Мы видим, что самые оперативные меры были предприняты. Во многих регионах ситуация стабилизировалась и пришла пора обсудить перечень пакет мер среднего и долгосрочного характера. По итогам первого квартал идет сообщения не только о том, что порвались экономические цепочки, возникают проблемы с высвобождением сотрудников, закрытием предприятий».

По его словам, валютный курс, цена на нефть, доходы бюджета оказались достаточными для того, чтобы государство предпринимало антикризисные меры, наращивало инвестиционную активность и задумывалось о том, какие еще меры поддержки нужны российским регионам.

«Ситуация в отраслях региональной экономики неоднозначна. Но есть отрасли находящиеся в очень тяжелом положении. Есть отрасли, которые сейчас активно импортозамещаются. И можно сказать, что эти процессы набирают обороты. Некоторые отрасли скорее даже выиграли от текущей ситуации, нежели проиграли», — сказал Максимов.