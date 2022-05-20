Москва, 20 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Законопроект, убирающий возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в армии, внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Действующими нормами предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

Авторы отмечают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40−45 годам, указали они.

Вместе с тем пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту.

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