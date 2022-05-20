Госдума может убрать верхний возрастной предел для службы по контракту
Москва, 20 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Законопроект, убирающий возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в армии, внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.
Действующими нормами предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет.
Авторы отмечают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40−45 годам, указали они.
Вместе с тем пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.
Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту.
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