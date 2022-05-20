* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 12:03 — REGNUM Источники в афганской провинции Газни подтверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили местного таджикского командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поместили под домашний арест. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источнику, командира зовут кари Абу Бакр, который уже много лет состоит в рядах движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам собеседника издания, Абу Бакр был назначен начальником полиции уезда Зана Хан после возвращении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, но теперь, по неизвестным причинам, был уволен и помещён под домашний арест.

Источники подтверждают, что Абу Бакр принимал участие во многих операциях против предыдущего правительства и потерял во время боёв ногу.