Уфа, 20 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Новые авиарейсы в Стамбул запустят из аэропорта Уфы. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

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Сообщается, что авиакомпания Red Wings запускает с 10 июня регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул.

Перелеты планируют осуществлять каждую неделю по пятницам на самолёте Sukhoi Superjet-100, который вмещает на борту до ста пассажиров. Время в пути — пять часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы в Норильск запускают транзитный авиарейс через Нижний Новгород.