Бухарест, , 11:56 — REGNUM Начальник службы скорой помощи уезда Нямц на северо-востоке Румынии Дан Дорин Моренсиу был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина подозревается в получении взятки в размере 40 тыс. леев ($8,6 тыс.). Об этом 20 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Арест Nbmlawyers.com

Согласно официальной информации, задержание проводили представители управления по борьбе с организованной преступностью после соответствующего сигнала от одного из потенциальных взяткодателей.

Помимо Моренсиу, обвинения предъявлены двух медсестрам, являвшимся посредниками в незаконной операции.

Предполагается, что указанные лица за деньги подделывали результаты тестов на повышение квалификации медицинского персонала. Если их вина будет доказана в суде, каждому из них грозит от пяти лет лишения свободы.