Донецк, 20 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Еленовка. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 10:32 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Еленовке. Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая.