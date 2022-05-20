Мадрид, 20 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас заняла первое место в рейтинге политических деятелей страны. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Центра социологических исследований.

Lamoncloa.gob.es Йоланда Диас

Диас набрала 5,05% голосов и возглавила список.

При этом отмечается, что в целом популярность всех политиков по сравнению с апрелем 2022 года падает.

Лидер «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо набирает 4,86%. Следом за ним идут действующий премьер-министр и лидер Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) Педро Санчес с 4,28%, четвёртое место занял Иньиго Эррехон из «Больше страны» (Más País) с 4%.

Далее в рейтинге идёт лидер партии «Граждане» (Ciudadanos) Инес Арримадас с 3,58%, а за ней следует лидер национал-консервативной партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль, набравший 2,91%.