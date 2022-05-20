Москва, 20 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Утечку данных о заказах, которые совершили пользователи Delivery Club, выявила служба безопасности сервиса, однако эта информация не затрагивает банковские реквизиты. Об этом 20 мая рассказали в пресс-службе сервиса доставки еды.

Delivery-club.ru Сервис доставки еды Delivery Club

«Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что в данный момент служба безопасности сервиса делает все возможное для предотвращения распространения этих данных и добавляется, что компания приносит своим пользователям извинения за этот инцидент.

Кроме того, указывается, что по окончании внутреннего расследования компания намерена провести дополнительный аудит внутренних систем и отмечается, что в настоящее время сервис проводит комплекс мер для повышения защиты данных.

Отметим, в ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о публикации данных пользователей Delivery Club, которые содержат ФИО, адреса пользователей, а также информацию о заказах и иные данные.