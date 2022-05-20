Джакарта, 20 мая 2022, 11:12 — REGNUM Правительство столицы Индонезии снова проведет день без автомобилей 22 мая, сообщает CNN Indonesia.
Глава транспортного агентства Джакарты Сяфрин Липуто заявил, что день без автомобилей во время пандемии будет проводиться в ограниченном порядке. Планируется, что запрет на автомобили будет осуществляться в течение четырех часов с 06:00 до 10:00 по. западно-индонезийскому времени.
День без автомобилей поможет также улучшить качество воздуха в Джакарте.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Малайзии составили петицию против назначения спорного политика и одного из высокопоставленных чиновников партии «Объединенная малайская национальная организация» (ОМНО) Таджуддина Абдулы Рахмана послом в Индонезии.
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