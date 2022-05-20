Минск, 20 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Уголовные дела в отношении представителей телеграм-канала NEXTA возбудили в Белоруссии, сообщает 20 мая агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Белоруссии

По данным СМИ, Следственный комитет республики возбудил уголовные дела в отношении представителей телеграм-канала. При этом деятельность организации квалифицируется как террористическая.

Отметим, что редакция NEXTA находится за пределами Белоруссии.