Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Петроградском района Санкт-Петербурга 11-летний школьник на самокате попал под колеса троллейбуса, сообщили 20 мая в пресс-службе городской прокуратуры.

t. me/procspb ДТП с самокатом

ДТП произошло вечером 19 мая у дома № 42 на Большом проспекте Петроградской стороны. 11-летний школьник на самокате катался по тротуару без сопровождения взрослых. В какой-то момент ребенок съехал на проезжую часть и ударился о троллейбус маршрута №31, за рулем которого был 45-летний водитель.

Как стало известно ИА REGNUM, ученик 4 класса гимназии №56 был госпитализирован в детскую городскую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода черепа и множественные ссадины на лице.

«Прокуратура Петроградского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ход проведения проверочных мероприятий по факту ДТП контролируется прокуратурой.