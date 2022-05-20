Нижний Новгород, 20 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе темп роста средней зарплаты ниже, чем в целом по стране. В среднем в ПФО зарабатывают 40 704 рубля, при этом больше всего получают в Татарии, меньше всего — в Марий Эл, где средняя зарплата составляет соответственно 46 170 и 34 309 рублей. Это следует из обновлённых данных Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В январе–феврале 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Поволжье составила 40 704 рубля (в РФ — 56 771 рубль), что на 11,2% больше аналогичного прошлогоднего периода. Это ниже, чем в целом в России, где средняя зарплата за указанный период возросла на 11,9%.

Номинальная зарплата более всего увеличилась в Татарии (+16,7%). Также значительный рост средней зарплаты отмечен в Мордовии (+14,6%), Чувашии (+13,8%) и Нижегородской области (+11,7%).

Минимальный рост номинальной средней зарплаты за два месяца произошёл в Удмуртии (+7%).

Что касается абсолютных цифр, то выше всего оплачивается труд в Татарии, где средняя зарплата в январе–феврале 2022 года составила 46 170 рублей. В группу лидеров по уровню средней заработной платы также вошли Пермский край (45 437 рубля), Самарская область (41 516 рублей), Башкирия (41 457 рублей) и Нижегородская область (41 287 рублей).

Аутсайдерами являются Марий Эл (средняя зарплата составила 34 309 рублей), Мордовия (34 811 рублей), Кировская область (35 217 рублей) и Чувашия (35 402 рубля).