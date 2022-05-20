Сеул, 20 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. 18 мая буддисты из крупнейшего в Южной Корее ордена Чоге совершили масштабное паломничество в Индию. Об этом сообщает KBS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Согласно опубликованным данным, 150 монахов посетили город Бодх-Гая в связи с завершением строительства храма Бунхванса, который считается местом, где Будда достиг Просветления.

Известно, что это крупнейшее зарубежное паломничество за последние два года. Ранее из-за пандемии коронавируса основные религиозные группы отменили паломничества внутри страны и за рубежом.

После церемонии открытия храма Бунхванса паломники также посетили Сарнатх, где Будда прочёл свою первую проповедь о четырёх благородных истинах, а также буддийский университет Наланда, который считается древнейшим университетом в мире.