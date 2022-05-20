Кишинёв, 20 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Резкий скачок темпов инфляции в Молдавии связан с сильной зависимостью экономики республики от продуктов питания и энергоресурсов. Об этом в эфире молдавского «Общественного телевидения» заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Кишинёве Роджерс Чавани.

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«Большая часть инфляции Молдавии, около 50%, приходится на цены на продукты питания и энергоносители. Для сравнения: в еврозоне на этот показатель приходится всего 25% энергии и продуктов питания, в Германии это около 10–15%», — сказал эксперт.

Представитель МВФ также сказал, что считает действия Нацбанка Молдавии в сложившейся ситуации правильными. По его мнению, эта политика благоприятно сказалась на экономике республики.

Стоит отметить, что оппозиционные лидеры Молдавии обвиняют в резком ухудшении уровня жизни в стране правительство, назначенное в августе 2021 года. Темпы инфляции в республике в апреле стали самыми высокими в Европе, в том числе выше, чем на Украине. В Кишинёве начались акции протеста. Протестующие требуют отставки правительства и главы Нацбанка.