Москва, 20 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В 2022 году реальные доходы могут сильнее всего упасть у тех жителей РФ, которые работают в компаниях, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Такие факторы, как инфляция, сокращение производства в отдельных сферах, снижение доходов компаний, как правило, негативно отражаются на реальных доходах населения. Сейчас многие компании, особенно крупный бизнес, активно индексируют заработные платы. Но в более сложном положении оказываются компании малого и среднего бизнеса, у которых таких возможностей нет. Как раз у сотрудников этих компаний будет наибольшее падение реальных заработных плат, — сказала Иванова-Швец. — Также снижение реальных заработных плат может быть у сотрудников бюджетных организаций, где индексация заработных плат пока ниже уровня инфляции. В непростой ситуации оказываются отдельные отрасли, которым сложно будет индексировать заработную плату — строительство, автопром, отдельные сферы обрабатывающей отрасли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в РФ резкому росту инфляции осенью 2022 будет препятствовать сокращение реальных доходов населения.