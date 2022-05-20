Красноярск, 20 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на пешеходном переходе в Советском районе Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в ГУ МВД по Красноярскому краю, серьёзно пострадала школьница.

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По данным ведомства, вечером 19 мая на улице Алексеева автомобиль BMW под управлением 30-летнего водителя, двигаясь на неустановленный сигнал светофора, сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу также на неустановленный сигнал светофора.

Школьница получила серьёзные травмы, её госпитализировали. Автополицейские проводят проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области суд рассмотрит дело о ДТП с погибшей 12-летней девочкой.

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