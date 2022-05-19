Миллеровский район, Ростовская область, , 10:16 — REGNUM В Ростовской области суд рассмотрит дело о ДТП с погибшей 12-летней девочкой, которое произошло в Миллеровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в июне 2021 года 48-летний водитель «КамАЗа», находясь в состоянии наркотического опьянения, на дороге в районе хутора Банниково-Александровского нарушил правила дорожного движения и сбил 12-летнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Ребёнок погиб на месте происшествия.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.