Брюссель, , 11:04 — REGNUM Европарламент 19 мая принял резолюцию по прогрессу Северной Македонии на пути реформ в 2021 году. Об этом 20 мая сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Здание Европарламента в Брюсселе Steve Cadman

По данным журналистов, в поддержку резолюции проголосовали 508 депутатов, 56 — против, еще 35 воздержались.

Европейский парламент потребовал от Совета ЕС скорейшего назначения даты проведения первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении страны в ЕС, что в настоящее время блокируется Болгарией.

Евродепутаты подчеркнули, что переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС должны закончиться до середины июня, то есть до конца председательства Франции в ЕС. Иное развитие ситуации нанесет слишком серьёзный урон репутации ЕС. В резолюции выражаются опасения о возможности роста экономической зависимости Северной Македонии от Китая и энергетической от России.

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