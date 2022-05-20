Донецк, 20 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Горловки. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Атака зафиксирована в 9:30. С позиций в Дзержинске был открыт огонь по Горловке, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА, ранее 20 мая под огонь украинских формирований попала Ясиноватая.