Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР
Донецк, 20 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Горловки. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом после артобстрела
Атака зафиксирована в 9:30. С позиций в Дзержинске был открыт огонь по Горловке, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.
Как сообщало ИА, ранее 20 мая под огонь украинских формирований попала Ясиноватая.