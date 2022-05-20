Донецк, 20 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив свыше 300 боеприпасов, сообщает 20 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, на горловском — артиллерию 122 мм, минометы 82 мм, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 306 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Также в результате обстрелов повреждены 24 дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.