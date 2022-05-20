Нью-Йорк, США, 20 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Еревану следует положительно отреагировать на предложения Баку по мирному урегулированию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, общаясь с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передаёт Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мы неизменно призываем и стимулируем Армению реагировать на эти благие намерения. Мы видим, что на власти Армении давят радикалы внутри страны и диаспора из-за рубежа», — сказал Чавушоглу.

Он сообщил, что обсудил армяно-азербайджанские отношения с госсекретарём США Энтони Блинкеным. Анкара выступает за то, чтобы поощрять Ереван за соглашение с позицией Баку.

Напомним, Баку и Ереван обсуждают мирное соглашение между странами. При этом азербайджанская сторона настаивает на том, что для этого обе республики должны признать «территориальную целостность» друг друга. В оппозиции Армении обвиняют действующее правительство страны в планах «предать» национальные интересы, заключив мир с Баку. Ереван более двух недель охвачен акциями протеста.