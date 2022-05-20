Париж, 20 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Ливан получил красное уведомление от Интерпола на основании международного ордера на арест, выданного Франции в отношении Карлоса Гона, бывшего руководителя автомобильного альянса Renault-Nissan, проживающего в Ливане, сообщает Le Figaro.

World Economic Forum Карлос Гон

Карлос Гон, гражданин Ливана, Франции и Бразилии, должен был предстать перед судом в Японии за финансовые махинации и живет в Бейруте с момента бегства из Японии в конце 2019 года.

Ливан не выдает своих граждан. Генеральный прокурор Ливана назначит дату допроса Карлоса Гона в ближайшие дни.

Напомним, арестованный в ноябре 2018 года в Токио, Карлос Гон оправдал свой побег в декабре 2019 года, заявив, что хотел «сбежать от несправедливости», осудив «заговор» японских властей.