Пекин, 20 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Поставки нефти из России в Китай в первые четыре месяца 2022 года сократились в годовом исчислении ориентировочно на 7,4%, до 25,6 млн тонн. Об этом 20 мая сообщает Главное таможенное управление КНР.

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С учётом роста цен, стоимость приобретённой Китаем у РФ нефти, наоборот, возросла на 40%, до $17,11 млрд.

Отмечается, что в апреле, по сравнению с мартом, импорт российской нефти в Китай вырос на 4% по объёму, при росте стоимости на 59%.

По официальным данным Россия является вторым по значимости поставщиком нефти в Китай. На первом месте с объёмом 30,39 млн тонн находится Саудовская Аравия (рост объёма на 3,5% и стоимости на 69,2%, до $20,85 млрд).

Третье место у Ирака (18,84 млн тонн, $12,2 млрд), четвёртое — у Омана (14,98 млн тонн, $9,91 млрд), пятое — у Кувейта (12,41 млн тонн, $8,53 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о том, что входящие в G7 страны могут создать картель для контроля цен на нефть из России.