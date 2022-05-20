Нижний Новгород, 20 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в январе–марте 2022 года объём промышленного производства сократился в четырёх регионах, при этом спад не превысил 10%. Лидером роста стала Нижегородская область. Соответствующие сведения публикует Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Индекс промышленного производства в Поволжье в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 106,4%, в марте 2022 года к марту 2021 года — 102,5%.

По итогам квартала спад зарегистрирован в четырёх регионах ПФО: Марий Эл (индекс 93,2%), Саратовской области (93,9%), Оренбуржье (97,7%) и Самарской области (98,2%).

Наибольший рост показали Нижегородская область и Татария, где квартальный объём промышленного производства увеличился соответственно на 13,6% и 12,9%. Группу лидеров замыкают Удмуртия и Ульяновская область, нарастившие промпроизводство на 11,4% и 11,3%.

Что касается других регионов, то индекс промышленного производства по итогам первого квартала следующий: в Мордовии — 110,2%, Башкирии — 110,1%, Пензенской области – 109,5%, Кировской области и Прикамье – 104%, Чувашии – 102,6%.