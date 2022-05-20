Село Алексеевка, Курская область, 20 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Приграничные сёла Алексеевка и Дроновка в Курской области были обстреляны из миномётов вечером 19 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Губернатор Курской области опубликовал фото села Алексеевка в Глушковском районе после обстрела

«В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнём агрессия противника была подавлена», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.