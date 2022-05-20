Вашингтон, 20 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Граждане США критикуют выделение 40 млрд долларов Украине в качестве финансовой помощи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Издание Breitbart написало об оппозиции в Сенате США, выступившей против выделения денег. Под публикацией появилось множество критических комментариев читателей, которые перевело на русский язык «ИноСМИ».

«Какой процент из этих 40 миллиардов так называемой помощи Украине будет разворован, украден, использован не по назначению или направлен не по назначению другим людям? В том числе и самой Украиной? 25%? 50%? Или больше? Денег на строительство стены на южной границе нет, но сонный Джо Байден тратит миллионы в день, чтобы стена не строилась. Глобалистская марионетка!» — пишет один из них.

Другой назвал выделение средств единственным путём, который позволит американской элите получить деньги обратно себе в карман.

«Хорошеньким бумерангом обернется для них этот пакет так называемой помощи!» — указывает он.

«Настоящие американцы не поддерживают этот пакет помощи. Это делают только зомби с промытыми мозгами. Нынешняя правительственная мафия грабит нас, а корпорации и картели ей помогают! Это отвратительно!» — считает третий комментатор.