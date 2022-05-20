Копенгаген, 20 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Североатлантический альянс сможет быстро принять решение о вступлении в этот военный блок Швеции и Финляндии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 мая в ходе пресс-конференции в Дании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он напомнил, что члены организации и ранее выражали разногласия по поводу ее расширения, но организация находила решения во всех случаях. Так генсек оценил возражения Турции по возможному включению Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выразил уверенность в том, что власти Хорватии сумеют выработать общее решение и не станут блокировать членство Стокгольма и Хельсинки в Североатлантическом альянсе.