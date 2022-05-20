Москва, 20 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Скорее всего, уровень инфляции в России по итогам 2022 года превысит прогнозные цифры Минэкономразвития и будет в пределах 18-20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

(сс) jambulboy Доходы растут

«При этом уровень потребительских цен будет в пределах 20-25%, — сказал он. — Причина достаточно очевидна — это удорожание логистики поставок санкционной продукции либо изменение маршрутов поставок товаров из стран, не поддержавших санкции. На рост цен в России оказывает влияние и общемировое удорожание товаров из-за ограничений, связанных с пандемией и ростом цен на энергоносители».

При этом он уточнил, что резкому росту инфляции осенью 2022 будет препятствовать сокращение реальных доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, как будут снижаться реальные доходы населения, рассказал омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.