Москва, 20 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени полной остановки импорта вина из стран Евросоюза не ожидается, однако в дальнейшем виноделам из России придется заместить существенный объем ввозимой продукции. Об этом 20 мая заявила директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, слова которой приводит пресс-служба организации.

Jeff Kubina Вино

«Эксперты Роскачества не ожидают полной остановки импорта (вина — ред.) из стран Евросоюза в ближайшее время», — сказала она, отметив, что причиной этого могут стать только ответные меры России на недружественные действия стран ЕС.

При этом Буняева указала, что во всех остальных случаях поставки будут продолжаться и уточнила, что импортеры и торговые сети из РФ обеспечивают наличие вин на полках магазинов, меняя схемы работы и логистические маршруты.

«Тем не менее, в долгосрочной перспективе российскому виноделию предстоит заместить существенный объем импортного вина», — добавила она.

Также представитель Роскачества уточнила, что для этого существует ряд предпосылок, включая активную закладку молодых современных виноградников в период с 2017 года, которая сформировала основу для роста урожайности. В то же время, она подчеркнула, что виноделам России необходимо планировать производство и учитывать структуру импорта для лучшего понимания потребностей покупателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская заявка на экспорт природного газа через ГТС Украины осталась на уровне 19 мая.