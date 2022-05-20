Ростов-на-Дону, , 09:32 — REGNUM Руководство футбольного клуб «Ростов» опровергло появившиеся в ряде телеграм-каналах слухи о возможном переезде команды в Саранск (Мордовия). Заявление опубликовано на официальном сайте жёлто-синих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Матч на стадионе «Ростов Арена» Fc-rostov.ru

«Футбольный клуб «Ростов» с 1930 года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране. Посещаемость «Ростов Арены» также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне», — отмечается в сообщении.

«Ростов» благодарит болельщиков за любовь и крепкую поддержку команды, поэтому переезд в другой город не рассматривается.