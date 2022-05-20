Перед миротворцами в Цхинвале поставлены гуманитарные задачи
Южная Осетия, 11 августа, 2008, 08:25 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Грузии
Утром командующий Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта генерал-майор
По словам командующего, главной задачей миротворцев сегодня, 11 августа, является обеспечение безопасного выхода из Цхинвали в сторону Северной Осетии колонн с пострадавшими и оставшегося мирного населения. При этом, по его словам, к сожалению, у него нет "стопроцентной гарантии", что грузинская сторона воздержится от огневого воздействия по этим колоннам.
Напомним, 11 августа к в Цхинвали выехала колонна с гуманитарной помощью, в составе которой находятся два полевых госпиталя. Кроме того, в Цхинвали будет доставлен палаточный лагерь на 500 человек и 52,5 тонны продовольствия.