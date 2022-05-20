Южно-Сахалинск, , 09:23 — REGNUM В Южно-Сахалинске 20 мая возгорание произошло в торговом центре «Панорама» на проспекте Мира, 231, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Пожар 32. mchs. gov. ru

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Сообщение о пожаре поступило в 15:34 по местному времени. Первый пожарный расчет прибыл на место через три минуты. На крыше торгового центра наблюдалось задымление. Выяснилось, что горела проводка в шахте лифта на площади 3 кв. м.

Возгорание было оперативно ликвидировано. Устанавливаются причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в производственно-складском здании в Иванове ликвидирован днём 19 мая.