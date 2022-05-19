Иваново, 19 мая 2022, 13:11 — REGNUM Пожар в производственно-складском здании в Иванове ликвидирован днём 19 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.
Сообщение о пожаре на улице первой Каменной, 20, поступило в 11:11, в 11:18 на место пожара прибыли спасатели — наблюдалось горение здания цеха. Локализовать огонь удалось в 11:45, в 12:26 было объявлено о ликвидации возгорания.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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